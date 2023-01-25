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الأربعاء، 25-01-2023 05:58 م

مالية النواب توصي بزيادة موازنة مديرية الأمن العام وفتح باب التجنيد

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بزيادة موازنة مديرية الأمن العام لسنة 2023.

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كما أوصت اللجنة، خلال مناقشة موازنات وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بالتوقيف الإداري، داعية إلى ضرورة توفيق الأمور بين القضاء والحكام الإداريين.

 

وطالب عدد من النواب بضرورة فتح باب التجنيد من أجل تخفيض نسب البطالة التي وصلت إلى نسب قياسية بسبب جائحة كورونا.

 

وشدد النواب على جهود مديرية الأمن العام في مكافحة المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة.

 

يشار إلى أن توصيات مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة غير ملزمة للحكومة.

 




 

 


 

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