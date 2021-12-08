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الأربعاء، 08-12-2021 04:24 م

" مالية النواب " : مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب المهندس محمد السعودي ان اللجنة ستشرع مطلع الاسبوع المقبل بمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 50%.اضافة اعلان


واضاف خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد وعدد من المعنيين في الديوان ان اللجنة ستناقش ايضا تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.

بدوره قال حداد ان الديوان أصدر ملخصاً لتقاريره ما بين الاعوام 2018-2020 مشيرا الى انه سيتم تزويد اللجنة النيابية بنسخة منه.

واستعرض حداد الية عمل الديوان لافتا الى ان الديوان يشارك في العديد من المهام الوطنية كالمراقبة على الانتخابات وامتحان الثانوية العامة فضلا عن الرقابة على القطاع العام ومدى التزامه بأوامر قانون الدفاع لافتا الى انه تم اجراء 4200 زيارة لذلك القطاع.

وشدد على ان الديوان يعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب ويعمل على الحفاظ على المال العام وليس التصيد للمؤسسات الحكومية.

واشار الى ان الديوان خصص ضمن تقريره فصول متخصصة بالموازنة والحسابات الختامية وفصل للشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 50% وايضا فصل متخصص بالقضايا التي حولت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وحضر الاجتماع النواب : غازي البداوي وضرار الحراسيس وخالد البستنجي ونمر السليحات وعمر النبر واسماء الرواحنة وسليمان ابو يحيى .

 




 

 


 

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