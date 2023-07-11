الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

سماء الأردن على موعد مع زخات شهب البرشاويات الأكثر لمعاناً

الامن العام يحذر المواطنين اعتباراً من يوم غد الأربعاء

مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

الحبس لموظفين تلاعبوا في بصمة الدوام بالاردن !

وفاتان بحادثي دهس في عمان

العسعس يطلع على سير العمل في دائرة الجمارك

الكرك: تعليلة ثقافية تراثية بعنوان حكايات شعبية

الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة

الثلاثاء، 11-07-2023 11:13 ص

مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي

WhatsApp Image 2023-07-11 at 11.13.10 AM


الوكيل الإخباري - عقد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض، جلسة مباحثات في إطار الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الصفدي إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفدٍ من مجلس النواب.

اضافة اعلان


ورحب رئيس مجلس الشورى السعودي في مستهل الجلسة برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين الشقيقين.


من جهته أكد الصفدي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وهي علاقات متجذرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي في تنسيق مستمر بين صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأعرب الصفدي عن التقدير الكبير للأشقاء في السعودية على حفاوة الاستقبال، منوهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بما تشهده المملكة من إنجازات في مختلف المجالات.

كما جرى خلال جلسة المباحثات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة؛ لا سيما مايتعلق بالشؤون البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني، وأهمية زيادة التنسيق الثنائي بينهما على المستويات كافة، وتم خلالها توجيه دعوة لرئيس مجلس الشورى السعودي إلى زيارة الأردن وهو ما سيتم خلال الشهر المقبل.

وكان الصفدي والوفد النيابي حضروا جانباً من جلسة مجلس الشورى السعودي، وسبق وأن التقوا بوزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، ومن المنتظر أن يجروا لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين.

وحضر جلسة المباحثات نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد والنواب: محمد بني ياسين، وسلامة البلوي، محمد عبابنة وصالح أبو تايه، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وعدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-07-10 at 4.54.35 PM

"البرلمانية الأردنية الصينية" تبحث والسفير الصيني تعزيز العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2023-07-10 at 4.41.35 PM

صحة النواب تطلع على واقع الخدمات في مستشفى البشير

WhatsApp Image 2023-07-10 at 4.26.15 PM

الصفدي يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

1688988276698

الفايز يؤكد عمق العلاقات الاردنية الايطالية

1688993300692

مالية الأعيان تبحث مع وزير المالية الأداء العام للموازنة

WhatsApp Image 2023-07-10 at 3.40.07 PM

"الأسرة النيابية" تبحث تحديات تواجه مُعلمات في مدارس خاصة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-10 at 4.26.15 PM

الصفدي يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

1688988276698

الفايز يؤكد عمق العلاقات الاردنية الايطالية

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.47.18 PM

الخلايلة يؤكد حرص مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.21.29 PM

الصفدي: ندعم كل خطوات تمكين المرأة والشباب

1686569915169

لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري

WhatsApp Image 2023-06-12 at 3.34.13 PM

الصفدي يلتقي سفيري الصين وإيرلندا