مباحثات رسمية بين رئيس مجلس النواب ونظيره المصري في القاهرة

الوكيل الاخباري - أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مباحثات رسمية مع نظيره المصري حنفي جبالي في مقر مجلس النواب المصري في القاهرة، وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي الذي يبحث في إعداد وثيقة برلمانية حول الأمن الغذائي في المنطقة العربية.



وأكد الصفدي وجبالي أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة، والتنسيق بين قيادة كلا البلدين في أعلى مستوياته، حيث يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إدامة التشاور خدمة لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي.

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