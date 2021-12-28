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الثلاثاء، 28-12-2021 02:38 م

مبادرات نيابية لحل خلاف النواب قبل جلسة الأربعاء

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية عن وجود مبادرات لحل الخلاف الذي نشب بين عدد من النواب خلال الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك مبادرات حثيثة لحل الخلاف قبل عقد الجلسة المقبلة يوم غد الأربعاء.

 

ورفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الجلسة النيابية إلى يوم الأربعاء، بعد وقوع مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب.

 

وكان الدغمي قد رفع الجلسة أول مرة لمدة نصف ساعة بعد مشادات بين عدد من النواب قبل أن يعودوا مرة أخرى وسط أجواء مشحونة.

 

وكانت جلسة اليوم الثلاثاء، مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لسنة 2021، بعد إقراره الأحد الماضي من اللجنة القانونية النيابية ليدرج على جدول الأعمال.

 

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.

 

 

 




 

 


 

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فيديو - عراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة ورفع الجلسة ليوم غد الأربعاء

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