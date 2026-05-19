"مبادرة النيابية": الاستقلال قصة وطن وصمود صنعتها القيادة الهاشمية وإرادة الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، أن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية خالدة تستحضر مسيرة المجد والعطاء التي خطها الأردنيون بقيادة الهاشميين، منذ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في الخامس والعشرين من أيار عام 1946، لتبدأ مرحلة بناء الدولة الأردنية الحديثة القائمة على الكرامة والسيادة والاعتماد على الذات.





وقال الهميسات، في بيان صادر عن الكتلة، إن الاستقلال لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل شكّل نقطة تحول تاريخية جسدت إرادة شعب آمن بوطنه والتف حول قيادته الهاشمية، بقيادة الملك المؤسس الملك عبد الله الأول بن الحسين، الذي أرسى قواعد الدولة ورسّخ قيم الوحدة والانتماء والنهضة.



وأضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يواصل مسيرة الإنجاز والتحديث بثقة واقتدار، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات، مستندًا إلى وعي قيادته، وصلابة مؤسساته، والتفاف شعبه حول الثوابت الوطنية والعرش الهاشمي.



وأشار إلى أن ذكرى الاستقلال تمثل فرصة وطنية لاستحضار تضحيات الشهداء الأبرار الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وكرامته، مؤكدًا أن الأردن سيبقى عصيًّا على الانكسار، قويًا بوحدة أبنائه وإيمانهم الراسخ برسالة وطنهم ودورهم في حمايته وبنائه.



وجددت الكتلة بهذه المناسبة عهد الوفاء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مؤكدة مواصلة العمل لخدمة الأردن وتعزيز مسيرته الوطنية في مختلف المجالات، والوقوف خلف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مسيرة البناء والتحديث.



ودعا الهميسات الله أن يحفظ الأردن واحة أمن واستقرار، وأن يديم على الوطن نعمة العزة والمنعة، وأن يبقى شامخًا بقيادته الهاشمية الحكيمة وإرادة شعبه الوفي.





