“مبادرة النيابية” تبحث أوضاع المخيمات مع دائرة الشؤون الفلسطينية

الوكيل الإخباري- عقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا اليوم الاثنين مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، وبحضور رؤساء لجان خدمات المخيمات في المملكة، لبحث أوضاع المخيمات وسبل تطوير الخدمات المقدمة لأبنائها. اضافة اعلان





وأكد الهميسات خلال الاجتماع حرص الكتلة على متابعة أوضاع المخيمات ووضع خطط لتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، ومجددًا دعم جهود الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.



وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الكتلة والجهات الرسمية لتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع بما ينعكس إيجابًا على حياة سكان المخيمات، مؤكدًا أن البرلمان يولي هذه القضايا اهتمامًا خاصًا لضمان حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية لهم.



بدورهم ، شدد أعضاء الكتلة النواب فراس قبلان، محمد المحاميد، طارق بني هاني، عيسى نصار، عبد الهادي البريزات، وبدر الحراحشة على ضرورة التواصل الدائم مع دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان المخيمات لمعالجة التحديات ضمن خطط تنفيذية واضحة، مع التركيز على تعزيز التعليم، وتحسين المرافق الصحية، وتطوير البنية التحتية في المخيمات.



من جانبه ، استعرض خرفان أبرز برامج ومشاريع الدائرة، مؤكدًا تطوير آليات العمل وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات أفضل لأبناء المخيمات، مشيرًا إلى أن دعم الأردن المستمر لوكالة الأونروا ساهم بشكل مباشر في استمرار تقديم خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية للاجئين، مع الحرص على تحسين جودة هذه الخدمات وتوسيع نطاقها.



من جهتهم، قدم رؤساء لجان المخيمات مجموعة من المطالب والمقترحات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق مع مجلس النواب لمتابعة القضايا ذات الأولوية والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المخيمات.



وفي ختام الاجتماع أوصت الكتلة بعدد من التوصيات ابرزها زيادة مخصصات مشاريع تأهيل ومساكن الفقراء في المخيمات، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وإعادة مكرمة عيد ميلاد جلالة الملك وشهر رمضان إلى لجان خدمات المخيمات من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية بدلًا من صندوق المعونة الوطنية.



بالإضافة إلى تسهيل وتخفيض رسوم استصدار جواز السفر لأبناء قطاع غزة في المخيمات، ومخاطبة وزير الإدارة المحلية للإسراع في تنفيذ الشارع البديل المحاذي لمخيم حطين وفق الموافقات المسبقة، وكذلك مخاطبة وزير البيئة للموافقة على ربط مخيم السخنة بوحدة معالجة تخدم المخيم.

