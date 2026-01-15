"مبادرة النيابية" تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

03:05 م

الوكيل الإخباري- تقدّم رئيس وأعضاء كتلة حزب مبادرة النيابية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج. اضافة اعلان





وأكدت الكتلة أن هذه الذكرى العطرة تمثّل محطة إيمانية نستحضر فيها معاني الصبر والثبات على الحق في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية، مستلهمين من عبق الإسراء والمعراج الارتباط العقائدي والتاريخي الراسخ بين المسجد الأقصى المبارك والمسجد الحرام، وما يحمله ذلك من مسؤولية كبرى على عاتق الأمة الإسلامية في حمايتهما والدفاع عنهما.



ودعت الكتلة المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن الغالي وهو ينعم بالمنعة والأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن تبقى فلسطين حرّة عربية، من البحر إلى النهر.

