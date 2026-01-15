الخميس 2026-01-15 03:36 م

"مبادرة النيابية" تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

ب
أرشيفية
 
الخميس، 15-01-2026 03:05 م
الوكيل الإخباري- تقدّم رئيس وأعضاء كتلة حزب مبادرة النيابية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.اضافة اعلان


وأكدت الكتلة أن هذه الذكرى العطرة تمثّل محطة إيمانية نستحضر فيها معاني الصبر والثبات على الحق في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية، مستلهمين من عبق الإسراء والمعراج الارتباط العقائدي والتاريخي الراسخ بين المسجد الأقصى المبارك والمسجد الحرام، وما يحمله ذلك من مسؤولية كبرى على عاتق الأمة الإسلامية في حمايتهما والدفاع عنهما.

ودعت الكتلة المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن الغالي وهو ينعم بالمنعة والأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن تبقى فلسطين حرّة عربية، من البحر إلى النهر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

أخبار الشركات لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

ل

أخبار محلية بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق

نشر القيمة المعدلة لتعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة

أخبار محلية تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

ب

شؤون برلمانية "مبادرة النيابية" تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

أخبار محلية وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

اا

طب وصحة أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك

ل

طب وصحة الكدمات العشوائية على الجسم.. متى تستدعي القلق؟

ل

أخبار الشركات علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO



 






الأكثر مشاهدة