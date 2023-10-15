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الأحد، 15-10-2023 01:36 م

مبادرة من أعضاء مجلس النواب باقتطاعات مالية من مخصصاتهم لصالح غزة

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الوكيل الإخباري - أقر المكتب الدائم في مجلس النواب في أولى اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً للأهل في قطاع غزة وصمودهم بوجه آلة الحرب والعدوان التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين العزل.اضافة اعلان


وفي الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات وميادة شريم، أكد مكتب دائم النواب أن خطوته تأتي من هدي التوجيهات الملكية السامية التي وجه خلالها قبل أيام لتقديم مساعدات لوكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.

وأهاب المكتب الدائم في مجلس النواب بالأردنيين التبرع بالمال والدماء لأهلنا في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية وعبر المؤسسات والمراكز الطبية المعنية، معبرين عن عظيم فخرهم واعتزازهم بصمود وجهود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والذي ما انفك عن تقديم خدماته رغم القصف والدمار.

 




 

 


 

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