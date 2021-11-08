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الإثنين، 08-11-2021 09:03 ص

مجلس الأعيان يبحث مع وزير الصحة اليوم الوضع الوبائي

Senates Building (Archives)


الوكيل الإخباري- تلتقي لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، الاثنين، مع وزير الصحة فراس الهواري، للحديث بشأن مستجدات الوضع الوبائي والغذائي في الأردن.

وسجلت في الأردن، الأحد، 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و2097 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 875804 إصابات، وفق موجز صادر عن وزارة الصحة، فيما ارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 11128.

وبلغت حصيلة الجرعات المضادة لكورونا المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7574613 جرعة، توزعت على 4004226 جرعة أولى و3570387 جرعة ثانية.

لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، تلتقي أيضا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال 2021-2025.

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