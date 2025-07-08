مجلس الأعيان يتبرع بـ 50 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم

وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز، أن التبرع يأتي في إطار دعم المجلس للمنتخب، وتقديرا للإنجاز الرياضي الذي حققه نشامى المنتخب بالتأهل لمونديال كأس العالم، والذي يعد محطة تاريخية في مسيرة كرة القدم، وانطلاقا من الإيمان بأهمية دعم الاتحاد لتمكينه من مواصلة مسيرة النهوض بكرة القدم، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي يحتاجها المنتخب.
وشدد الفايز على أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية لدعم المنتخب، داعيا البنوك والشركات ورجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة إلى تقديم الدعم اللازم لاتحاد الكرة لتمكينه من توفير جميع المتطلبات التي يحتاجها المنتخب.
ودعا إلى "هبة وطنية للوقوف خلف المنتخب" ومساندته وتوفير الدعم اللازم له، لتمكينه من تحقيق إنجازات على المستوى الدولي، وبما يعكس صورة مشرفة عن الرياضة الأردنية، ومن أجل رفع العلم الأردني على مختلف المنصات.
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