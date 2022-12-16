مجلس الأعيان يدعو الأردنيين لحماية أمن واستقرار وطنهم

الوكيل الإخباري - نعى مجلس الأعيان، اليوم الجمعة، فقيد الواجب والوطن العقيد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح/ نائب مدير شرطة معان والذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، في الوقت الذي كان رحمه الله يسعى لحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من العبث والتخريب أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.

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وأكد مجلس الأعيان في بيان أصدره الجمعة، على الضرب بيد من حديد كل من يحاول إثارة الشغب والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على سيادة القانون ويهدد أمن الوطن والمواطنين.



وطالب مجلس الأعيان في بيانه أبناء الوطن كافة وقواه الحية ونقاباته وأحزابه بالالتفاف حول وطنهم وقيادتهم والحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي بقوة وحزم لكل مندس ومخرب.



وتاليا البيان الصادر عن مجلس الأعيان:



"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم.



نعى مجلس الأعيان اليوم فقيد الواجب والوطن العقيد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح/ نائب مدير شرطة معان والذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، في الوقت الذي كان رحمه الله يسعى لحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من العبث والتخريب أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.



وأكد مجلس الأعيان في بيان أصدره اليوم الجمعة، على الضرب بيد من حديد كل من يحاول إثارة الشغب والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على سيادة القانون ويهدد أمن الوطن والمواطنين.



وطالب مجلس الأعيان في بيانه أبناء الوطن كافة وقواه الحية ونقاباته وأحزابه بالالتفاف حول وطنهم وقيادتهم والحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي بقوة وحزم لكل مندس ومخرب.



وبين مجلس الأعيان أن أعمال الشغب والتخريب وترويع الأطفال والنساء والاعتداء على المارة وإغلاق الطرقات والتعرض على لرجال الأمن العام وأجهزتنا الأمنية، هي أفعال مدانة ومجرمة بالقانون لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها من قبل كل أردني حر شريف، مؤكدا المجلس بالوقت ذاته على أن أيادي الغدر الآثمة يجب أن تنال عقابها الرادع ووفق القانون.



وقدم مجلس الأعيان أحر التعازي والمواساة لذوي الشهيد الدلابيح ودعا الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين جراء العمل الإجرامي الجبان الذي تعرضوا له في منطقة الحسينية خلال قيامهم بواجبهم لحفظ أمن الوطن والمواطن.