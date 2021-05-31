الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 01:23 م

مجلس الأعيان يرفض قرار النواب بمنح رئيس ديوان المحاسبة رتبة وزير

نواب


الوكيل الإخباري - رفض مجلس الأعيان، الاثنين، قرار النواب بمنح رئيس ديوان المحاسبة رتبة وزير.

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ورد مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة بعد ربط حصانة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.


وكان مجلس الأعيان وافق على ربط حصانة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.


وذلك من خلال المادة الرابعة من قانون معدل لديوان المحاسبة التي تنص الفقرة د "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية" مع إضافة "الجرائم الناشئة عن وظيفته".


كما رد مجلس الأعيان،مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لعام 2021، بعد رفضه من مجلس النواب.


وكانت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة فجاءت لتشديد العقوبة على ممارسة نشاط إصدار الحوالات المالية وتلقيها بدون ترخيص.


ووافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين الماضي، على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة.


 




 

 


 

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