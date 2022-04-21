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الخميس، 21-04-2022 02:40 م

مجلس الأعيان يقدم 30 ألف دينار دعما للأسر الفقيرة والمحتاجة

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الوكيل الإخباري - قدم مجلس الأعيان 30 ألف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية، دعما للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بأعضاء مجلس الأعيان الذي أنشأه المجلس بقرار من رئيس المجلس فيصل الفايز بداية عام 2017.

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وبين رئيس مجلس الأعيان اليوم الخميس، ان المجلس يولي أهمية خاصة لمختلف المبادرات الاجتماعية والإنسانية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذا التبرع يأتي في اطار دور اعضاء المجلس في العمل من اجل تعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع الأردني.


وطالب الفايز الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية، في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الوطن، ووجه الى تقديم مبادرات تمكن من مواجهة التحديات، وتعمل على تخفيف الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن.


ودعا الفايز البنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى والنقابات المهنية، الى المبادرة لإنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي، والعون الانساني، خاصة في ظل هذه الظروف، التي توجب علينا تحمل المسؤولية تجاه الوطن، والمساهمة الفاعلة في صناديق التكافل الاجتماعي ومساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة وترسيخ قيم العطاء والوفاء في مجتمعنا.

 




 

 


 

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