مجلس الأعيان يقر مشروع التعديلات الدستورية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.

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وصوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية، أمس الاثنين، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان.

ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.







