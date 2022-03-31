الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 01:01 م

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.

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وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

كما ورد في الأسباب الموجبة التي قدِمت في مشروع القانون أنه جاء لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، بالإضافة لتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.

 




 

 


 

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