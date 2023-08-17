مجلس الأعيان يقر معدل قانون الملكية العقارية



الوكيل الاخباري - أقر مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب .



كما وافق المجلس على توصيات لجنته القانونية بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم .



وكان المجلس بدأ الخميس في جلسة تشريعية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.



وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.

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