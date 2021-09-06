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الإثنين، 06-09-2021 03:02 م

مجلس الأعيان يناقش الخميس 3 مشاريع قوانين وردتها من مجلس النواب

مجلس الأعيان


الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الخميس المقبل، بعد إقرارها من مجلس النواب.

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ويناقش المجلس ثلاثة مشاريع قوانين، هي البلديات واللامركزية، والمخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، بعد أن وافقت لجان الأعيان المختصة على جميع هذه القوانين كما وردت من مجلس النواب.


وفي حال إقرار الأعيان للمشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة (النواب والأعيان) قد أنجز 8 من أصل 11 مشروع قانون وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما تبقى قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة 3 قوانين، هي العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.

 

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