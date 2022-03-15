مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الأحزاب

الوكيل الإخباري - يناقش مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، وذلك بعد أن وافقت اللجنة القانونية في المجلس على المشروع الوارد من مجلس النواب باستثناء المادة 40 منه.

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وكانت اللجنة وافقت على الصيغة الواردة من الحكومة التي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما أقرها مجلس النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاذ القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب بحسب المادة 40.



مجلس النواب كان قد وافق على المادة التي "تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة وعليها توفيق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ النفاذ".



ومن المقرر أن يناقش مجلس الأعيان كذلك، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.



إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 والمعاد من مجلس النواب.



