الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يصعد عالمياً وترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات

طلبة "الشامل" ينهون اليوم امتحاناتهم النظرية

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الصحة النيابية تناقش قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

الاحتلال يقتحم أريحا ويوقف مركبات الفلسطينيين

الأربعاء، 23-08-2023 08:29 ص

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

0L5A0436


الوكيل الاخباري - يجتمع مجلس الأعيان الأربعاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية.

اضافة اعلان


لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.


وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.


وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.


وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.


وأشار إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.


وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

الصحة النيابية تناقش قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين

WhatsApp Image 2023-08-22 at 3.49.41 PM

مالية النواب" تطالب أمانة عمان بتزويد "المحاسبة" بتقرير حول الاستيضاحات

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

WhatsApp Image 2023-08-21 at 4.04.48 PM

"فلسطين النيابية" تستذكر الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك

WhatsApp Image 2023-08-21 at 2.45.08 PM

مالية النواب" تناقش تقرير "المحاسبة 2018" بشأن شركة البريد الأردني

كك

وزير الأوقاف: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون لإبعاد وضرب ومضايقات من قوات الاحتلال

أخبار متعلقة
0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

72023168445443767520

مجلس النواب يبحث الأربعاء مشروع "الجرائم الإلكترونية" المعاد من الأعيان

مجلس-النواب

توقعات بتمرير النواب لـ "الجرائم الإلكترونية" دون لجنة مشتركة مع الأعيان

7202331184049674019664

الاعيان يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده للنواب

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم "قانون الجرائم الإلكترونية"

WhatsApp Image 2023-07-23 at 7.09.22 PM

قانونية الأعيان: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء