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الثلاثاء، 10-05-2022 07:14 ص

مجلس الأعيان يناقش اليوم معدلي قانوني "التنفيذ والعقوبات"

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأعيان الثلاثاء، آخر جلساته في الدورة العادية الحالية (الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر)، والتي تنتهي مدتها الدستورية في الخامس عشر من الشهر الحالي.

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ويناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروعي قانوني معدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، إضافة إلى معدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس النواب بعد إصراره على إضافة "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة.


ويتوقع أن يعقد مجلسا الأعيان والنواب الخميس المقبل، جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما بشأن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمعدل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، في حال أصر الأعيان في جلسته الثلاثاء على قراره السابق الرافض لإضافة النواب، فيما يتمثل الخلاف في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% بدلاً عن 25%، وهو ما رفضه النواب مرتين.


 




 

 


 

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