الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

اخر تطورات الموجة الحارة جداً في المملكة

مجلس الأعيان يناقش اليوم معدل "الملكية العقارية"

وفيات الخميس 17/ 8/ 2023

الأمن: توقيف 28 شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبط 17 سلاحاً

تحذيرات من موجات حر شديدة في 49 محافظة تركية

إصابة طفلة بعيار ناري نتيجة احتفالات التوجيهي في جرش

تسع علامات تدل على وجود التهاب في الجسم

رئيس الوزراء يهنئ النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة

تسجيل نحو 35 مليون حالة دخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج "التوجيهي"

الملكة: مبارك لطلبة التوجيهي نجاحهم

الخميس، 17-08-2023 06:14 ص

مجلس الأعيان يناقش اليوم معدل "الملكية العقارية"

0L5A0436


الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأعيان جلسة الخميس، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، والذي اقره مجلس النواب الاثنين الماضي.

اضافة اعلان


وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.


وأوصت اللجنة القانونية، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.


رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أكّد خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع.


وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان بشأن مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة عن أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.


وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.


وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0436

قانونية الأعيان تقر مشروع الملكية العقارية كما ورد من النواب

WhatsApp Image 2023-08-15 at 2.04.13 PM

قانونية النواب" تؤكد أهمية دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة

WhatsApp Image 2023-08-15 at 12.20.35 PM

الصفدي: مجلس النواب يقدر إعلان أستراليا عدم قانونية المستوطنات

0L5A6467

فلسطين النيابية: أهمية القمة الثلاثية تكمن بمواجهة تصعيد الاحتلال

6

مجلس النواب يُقر معدل "الملكية العقارية"

WhatsApp Image 2023-08-14 at 2.59.11 PM

زيارة الحزب الاتحاد الوطني الأردني إلى منطقة الخالدية: مناقشات حول التحديات والحلول المجتمعية

أخبار متعلقة
مجلس-النواب

توقعات بتمرير النواب لـ "الجرائم الإلكترونية" دون لجنة مشتركة مع الأعيان

7202331184049674019664

الاعيان يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده للنواب

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم "قانون الجرائم الإلكترونية"

WhatsApp Image 2023-07-23 at 7.09.22 PM

قانونية الأعيان: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء

0L5A9665

مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية

720231215103344929705

رئيس مجلس الأعيان يقرر دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل