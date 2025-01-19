مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2025.

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