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مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025

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أرشيفية
الأحد، 19-01-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2025.

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وكانت أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.

 
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