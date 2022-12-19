الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد ضرورة حل الدولتين لضمان أمن المنطقة

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

الإثنين، 19-12-2022 01:56 م

مجلس الأعيان ينعى شهداء الوطن

0L5A0436


الوكيل الإخباري - نعى مجلس الأعيان أبناء الوطن من مرتبات جهاز الأمن العام، الذين استشهدوا اليوم الاثنين، خلال قيامهم بواجبهم أثناء مداهمة أحد المشتبه بهم بمقتل الشهيد العميد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم، اثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين على القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.

اضافة اعلان


وقدم المجلس في بيان اليوم الاثنين، تعازيه الحارة وصادق المواساة بهذا المصاب الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولأسر الشهداء وذويهم وأجهزتنا الأمنية وأبناء الأردن جميعاً، مؤكدًا أن هذا العمل الارهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة، لن يمر مرور الكرام، وسيكون لأجهزتنا الأمنية وأبناء شعبنا رد قاس على هذا الفعل الإجرامي، فلم يُعرف عن الأردن يوماً أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.


ودعا مجلس الأعيان أبناء الوطن إلى رص الصفوف خلف قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، لتفويت الفرصة على المخربين والتكفيريين والقتلة المجرمين، العبث بأمن الوطن واستقراره وزرع الفتنة بين أبناء شعبنا الواحد، وعدم تمكينهم من استغلال الظروف الصعبة التي تواجهنا لتنفيذ مخططاتهم القذرة.


وأكد أن الأردنيين الذين آمنوا بوطنهم وقيادتهم لن يزيدهم استشهاد أبناء الوطن إلا مزيدا من الاصرار على محاربة كافة قوى الشر والقتلة والمجرمين والمخربين.


وأشار المجلس الى أن الأردن وعبر تاريخه المشرف الحافل بالعظمة والشموخ، قدم آلاف الشهداء الذين قضوا وهم يدافعون عن عزة الوطن وكرامته وكرامة ابنائه، من أمثال هؤلاء الشهداء الذين قضوا اليوم، والذين هم أبطال من هذا الوطن الحر، استشهدوا دفاعا عنه وقدموا أرواحهم فداء لأجله.


ودعا المجلس في بيانه، إلى الضرب بيد من حديد، على كل من يحاول الاعتداء على سيادة القانون ويهدد أمن الوطن والمواطنين أو يرفع السلاح بوجه الدولة أو يتعرض لنشامى قواتنا المسلحة ورجال الأمن العام وأجهزتنا الأمنية، فهذه الأفعال مدانة ولا يمكن السكوت عنها أو القبول بها، من قبل كل أردني حر شريف.


وقدم مجلس الأعيان أحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء، ودعا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهليهم وزملائهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين جراء العمل الاجرامي الجبان، الذي تعرضوا له اليوم، خلال قيامهم بواجبهم لحفظ أمن الوطن والمواطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6467

مجلس النواب ينعى شهداء الوطن

النواب

لجان نيابية تناقش اليوم الأحداث التي يمر بها الأردن حاليا

WhatsApp Image 2022-12-18 at 2.54.02 PM

"برلمانية المغرب العربي" تلتقي السفير الجزائري

1671360994281

قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

1671360797717

البرنامج النيابية تبحث مُقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي

M63A9908

كتلة العهد النيابية تناقش اليوم الأحداث التي يمر فيها الأردن

أخبار متعلقة
8615d1f8-1654074645736

الفايز: 4.6 مليون سائح زاروا المملكة خلال 11 شهرا

1670243571038

الفايز يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة

63834c02604e7

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش

0L5A0436

الأعيان يعيد تشكيل لجانه الدائمة - أسماء

1669114850017

الفايز يهنئ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الفيصلي

1669031366511

عضو مجلس العموم البريطاني: لا ننوي نقل سفارتنا إلى القدس