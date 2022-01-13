مجلس الأعيان يواصل اليوم مناقشة التعديلات الدستورية

الوكيل الاخباري - يستكمل مجلس الأعيان، الخميس، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30.



الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.



وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان.

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