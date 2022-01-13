الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

البرلمان العربي يدين تفجير مقديشو

استئناف عمل مطار ألما آتا في كازاخستان

العراق.. قتيل و4 جرحى في هجومين بالأنبار وميسان

احتجاجات ليلية بالخرطوم عشية مظاهرات تتجه للقصر الرئاسي

مجلس الأعيان يواصل اليوم مناقشة التعديلات الدستورية

اقتراح قانون أميركي لمعاقبة بوتين

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

مخمور يحطم محتويات منزل عائلته ويعتدي على شقيقه في عمان

وفاة حدث إثر إصابته بعيار ناري في اربد

مدفأة غاز تتسبب بحريق شقة في عمّان

الخميس، 13-01-2022 01:49 ص

مجلس الأعيان يواصل اليوم مناقشة التعديلات الدستورية

w


الوكيل الاخباري - يستكمل مجلس الأعيان، الخميس، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30.

الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
74fa91de-cee9-4e10-bba3-e63fe287397e

المعايطة: نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب سيضعف موازنة وزارة الشؤون السياسية

44e8a151-f068-4817-87e7-c20982aedfec

ديوان المحاسبة يشكو للنواب عدم حمله لصفة "الضابطة العدلية" وتسرب الكفاءات

7dad2997-6e63-4e8e-a99d-0ff81c954a6f

الصحة النيابية: التأمين الصحي الشامل الذي تطمح له الدولة لا يقتصر على بطاقة التأمين

09b69943-f284-4536-9229-e9f92a156c1f

مالية النواب تناقش موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

7iD3v42R4nP2aAaXCNBgdmHrPtlE3889PIDhP2LE

السفير الصيني: الأردن والصين تعيشان مرحلة تاريخية ويجب تطوير نهجهما السياسي والاقتصادي

1641993623369

مالية النواب تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية

أخبار متعلقة
20210629T115818-1624957098753074000

الرفاعي يدعو لعدم تكرار الإشاعات

c97b8755-d698-402d-bb3e-097303186a98

الفايز: لاءات الملك واضحة ولا علاقة لتعديل الدستور بالتجنيس والتوطين

1220211971951515377964

النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

www

نائبان يقدمان شكوى رسمية بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب

0L5A6224

أبرز تعديلات قانونية النواب على مشروع تعديل الدستور الأردني

ffc8d63c411c7330aa55f958b2ee1774

القانونية النيابية تقر مشروع التعديلات الدستورية