الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 01:51 م

مجلس الأمة يرفع ردّه إلى الملك على خطبة العرش الأحد

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الوكيل الإخباري - يرفع مجلس الأمة بشقيه؛ الأعيان والنواب، ردهما على خطاب العرش السامي، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إن اللجنة ستعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا لمناقشة الصيغة المقترحة للرد على خطاب العرش، ليصار إلى رفعها إلى المقام السامي يوم الأحد المقبل.

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وكانت اللجنة قد انتخبت النائب أيمن المجالي رئيسا لها صباح اليوم الثلاثاء، حيث تضم في عضويتها، كل من النواب؛ نواف الخوالدة، حابس الشبيب، سلامة البلوي، عمر النبر، محمد المحارمة، ناجح العدوان، عبدالسلام الذيابات، ياسر الخصاونة، عطا ابداح، أحمد السراحنة، تيسير كريشان، عبدالرحيم الأزايدة، عمر العياصرة، فراس القضاة، حسن الرياطي، توفيق المراعية، إسلام الطبشات، عبير الجبور، جعفر الربابعة، هايل عياش، عائشة الحسنات، أمال الشقران، فايز بصبوص، زهير السعيدين، محمد الشطناوي، محمد العبابنة.


وتنص المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن (بعد انتخاب المجلس الدائم، ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش).


كما تضم لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش في مجلس الأعيان، كل من؛ العين سمير الرفاعي والعين رجائي المعشر والعين أحمد العويدي والعين إحسان بركات والعين مدالله الطراونة.


وتنص المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على أن "ينتخب المجلس لجنة مكونة من 5 أعيان لوضع ضيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش، يقوم الرئيس والأعيان برفع الرد إلى الملك".


 




 

 


 

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