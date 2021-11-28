مجلس الأمة يرفع رده على خطبة العرش أمام الملك اليوم

الوكيل الإخباري - يرفع مجلسا الأعيان والنواب إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، رديهما على الخطاب الذي افتتح به جلالة الملك الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.

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مجلس الأعيان، أقر الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، صيغة الرد على خطبة العرش تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك الاحد.



وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن من المقرر الانتهاء من مناقشة صيغة الرد على خطبة العرش الخميس، لتسليمها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد.



الدغمي، قال إن خطبة العرش التي افتتح بها جلالة الملك أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب شكلت مسارا واضحا لأولوياتنا الوطنية في المرحلة المقبلة، وحملت عنوان ثبات الدولة وقوتها ومواصلتها لمسيرتها الإصلاحية وهي تدخل مئويتها الثانية.



حديث الدغمي جاء لدى ترأسه اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش، وخلالها اختار أعضاء اللجنة بالتزكية النائب أيمن المجالي رئيساً والنائب جعفر الربابعة مقرراً.



واختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وتضم في عضويتها النواب: أيمن المجالي، جعفر الربابعة، يسار الخصاونة، توفيق المراعيه، عطا ابداح، اسلام الطباشات، محمد الشطناوي، فايز بصبوص، أحمد السراحنة، زهير السعيدين، عبد السلام ذيابات، فراس القضاة.



وكان المكتب الدائم لمجلس النواب قد اعتذر عن تفويض المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش؛ على إثر احتجاجات نواب على تشكيلها، والالتزام بالمادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انتخاب اللجنة.

