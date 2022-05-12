مجلس الأمة يقف دقيقة صمت على أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - وقف مجلس الأمة خلال جلسة مشتركة، اليوم الخميس، دقيقة صمت حدادا على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء خلال تغطية إعلامية في مدينة جنين.

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ودعا رئيس مجلس الأمة فيصل الفايز إلى محاسبة قتلة الصحفية أبو عاقلة، مشددا على إدانته ورفضه للجريمة.

وقال الفايز إنه يجب إطلاق تحقيق دولي وشفاف لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الدولية.

ورفض الاعتداء على الحريات الصحفية وعلى المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأعرب الفايز عن تعازي مجلس الأمة الحارّة لذوي الصحفية أبو عاقلة متمنيا الشفاء العاجل لزميلها الذي أصيب أيضا برصاص قوات الاحتلال.