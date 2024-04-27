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السبت، 27-04-2024 08:21 ص

مجلس البرلمانيين الدولي برئاسة الأزايدة يعقد اجتماعه الأول

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس البرلمانيين الدولي Ipc برئاسة رئيسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة اجتماعه الأول للجنة التنفيذية في العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

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وقال الأزايدة الذي تم انتخابه قبل فترة رئيساً للمجلس لمدة سنتين إنه جرى خلال الاجتماع بحث خطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة ليتمكن من تحقيق أهدافه في ترسيخ الديموقراطية وتكريس قيم السلام والازدهار والتقدم من خلال التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والخبرات بين البرلمانيين في ظل الظروف الصعبة والتحولات التي يشهدها العالم اجمع.


وأشار الأزايدة إلى انه تم دعوة عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، لاجتماع تم فيه وضعهم بصورة الأعمال التي يقوم بها مجلس البرلمانيين الدولي الذي يضم 57 دولة، لافتا الى انه سيتم فتح مكاتب وفروع للمجلس في مختلف عواصم الدول العربية والأجنبية من بينها عمان وبروكسل.


وكان الأزايدة استهل زيارته بتقديم التهنئة للرئيس آصف علي زرداري بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الباكستانية للمرة الثانية.


كما أجرى الأزايدة مباحثات مع رئيس البرلمان الباكستاني حيث نقل تحيات رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني إلى رئيس البرلمان الباكستاني.


كما تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون بين البرلمانين الأردني والباكستاني والحرص على تمتين العلاقات الأخوية المتميزة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس زرداري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.


يذكر أن الأزايدة هو ثاني رئيس لمجلس البرلمانيين الدولي.

 




 

 


 

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