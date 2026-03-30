مجلس النواب: أمن الأردن والخليج واحد ونقف خلف الملك والجيش لحماية الوطن

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الاثنين، إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى السعودية ولقائه مع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعكس مدى وأهمية تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة.

وأضاف القاضي في بيان صحفي أن اللقاء الذي أعقبه قمة ثلاثية مع أمير قطر، يأتي لتعزيز موقف أردني ثابت مفاده أن أمن الأردن والخليج كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد يطال دولة عربية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بأسره.



وقال القاضي إن الهجمات الإيرانية التي طالت الأردن ودول الخليج العربي، تشكل تعديا على سيادة الدول ويجب أن تتوقف بشكل فوري، مؤكداً أن المشروع التوسعي الإسرائيلي، الذي يسعى لاستغلال الحرب لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية يتطلب عملاً مشتركاً على كافة المستويات، وبناء برنامج عربي يجابه تلك المخاطر.