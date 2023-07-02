الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

انهاء خدمات موظفين حكوميين - اسماء

سائق صهريج يقود بسرعة عالية واستهتار على الصحراوي - فيديو

صدور إرادات ملكية سامية

البنك المركزي رفع الفائدة 10 مرات منذ آذار 2022

4132 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي اليوم

تحقيقات أمنية بعد العثور على بقايا عظام بشرية بالعقبة

وفاة عامل بأحد فنادق البحر الميت خلال عطلة العيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن وظائف شاغرة

الأحد، 02-07-2023 04:06 م

مجلس النواب: استلام 4 مشاريع قوانين لإقرارها في الاستثنائية

0L5A6467


الوكيل الإخباري - استلم مجلس النواب، بعض مشاريع القوانين لمناقشتها وإقرارها خلال الدورة الاستثنائية، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

اضافة اعلان


وقال الخلايلة إن مشاريع القوانين المحالة من الحكومة "ستقر خلال الدورة الاستثنائية".


وبين أن المجلس استلم 4 مشاريع قوانين من أصل 8 أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، مرجحا استلام مشاريع القوانين المتبقية خلال الأيام المقبلة.


وأضاف الخلايلة أن المجلس "لم يتسلم إلى الآن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023".


وأكد، أن مشاريع القوانين ستناقش تحت قبة البرلمان قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لبحثها قبل إعادتها للمجلس ومناقشة التعديلات مجددا، قبل التصويت عليها وإرسالها لمجلس الأعيان.


ولفت الخلايلة النظر إلى أن موضوع قانون السير والخسائر المادية والبشرية هائلة جدا، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تعديل على هذا القانون.


وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية.

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0259

تعليم النواب تُهنئ "الأردنية" و"العلوم والتكنولوجيا" لحصولهما على مراتب مُتقدمة بتصنيف (QS) العالمي

0L5A6423

"خارجية النواب" تستنكر جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

WhatsApp Image 2023-06-30 at 6.20.53 PM

حزب الاتحاد الوطني يدين ويستنكر الجريمة النكراء والمتمثلة في إحراق القرآن الكريم في السويد

6202319144616786730432

مجلس الأعيان يدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

1120212971245456688256

مجلس النواب: حرق المصحف فعل جبان وجريمة عنصرية

OTKgfyNY91qMwUrfNTG5rVHSKxUtv2woXJkQb5Wn

الصفدي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

أخبار متعلقة
0L5A6224

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

WhatsApp Image 2023-06-12 at 3.34.13 PM

الصفدي يلتقي سفيري الصين وإيرلندا

0L5A0017

تطور كبير في الحياة البرلمانية منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية

WhatsApp Image 2023-06-10 at 3.09.09 PM

الصفدي: نتطلع لوصول عدد أكبر من النساء للبرلمان

0L5A6467

طاقة النواب تؤكد ضرورة وجود استراتيجية تجعل من الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

19942682_10155060095348500_372120332141638488_o

الوريكات مستشارا لأمين عام مجلس النواب