مجلس النواب: استلام 4 مشاريع قوانين لإقرارها في الاستثنائية

الوكيل الإخباري - استلم مجلس النواب، بعض مشاريع القوانين لمناقشتها وإقرارها خلال الدورة الاستثنائية، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

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وقال الخلايلة إن مشاريع القوانين المحالة من الحكومة "ستقر خلال الدورة الاستثنائية".



وبين أن المجلس استلم 4 مشاريع قوانين من أصل 8 أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، مرجحا استلام مشاريع القوانين المتبقية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف الخلايلة أن المجلس "لم يتسلم إلى الآن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023".



وأكد، أن مشاريع القوانين ستناقش تحت قبة البرلمان قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لبحثها قبل إعادتها للمجلس ومناقشة التعديلات مجددا، قبل التصويت عليها وإرسالها لمجلس الأعيان.



ولفت الخلايلة النظر إلى أن موضوع قانون السير والخسائر المادية والبشرية هائلة جدا، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تعديل على هذا القانون.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية.

المملكة