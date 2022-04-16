مجلس النواب : التصعيد الإسرائيلي يهدد بتفجير أوضاع المنطقة

الوكيل الاخباري - أدان مجلس النواب، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين الآمنين فيه.



وأكد مجلس النواب ، في بيان صحفي أصدره السبت، أن الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الأقصى والتعدي على المصلين، تشكل انتهاكا صارخا لحرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين.



ولفت المجلس في الوقت نفسه، النظر إلى الدور الذي تمثله وصاية الهاشميين للمقدسات التي حافظت عليها وعلى هويتها رغم العديد من الضغوطات باعتبارها إرثا تاريخيا تحمله الهاشميون وسيبقون على العهد مقدمين فدائه الغالي والنفيس.

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