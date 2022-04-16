السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

مقتل شخص طعنا على يد شقيقين في عمان

قلق أممي ودعوة لتوقف الاستفزازات بالحرم الشريف

إربد: الآلاف يحتفلون بيوم العلم

مقتل 21 صحفيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

إصابات بإطلاق نار في أميركا

وقفة في الهاشمي الشمالي نصرة للأقصى

انقلاب مركبة على طريق الزرقاء - عمان

شوارع الكرك تتزين بالوان العلم الأردني

قطاعات الاتصالات والتعدين والتعليم تستكمل جلساتها في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

الأمير هاشم يشارك بزيارات تفقدية لعائلات في مأدبا

السبت، 16-04-2022 09:32 م

مجلس النواب : التصعيد الإسرائيلي يهدد بتفجير أوضاع المنطقة

625b042622700


الوكيل الاخباري - أدان مجلس النواب، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين الآمنين فيه.

وأكد مجلس النواب ، في بيان صحفي أصدره السبت، أن الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الأقصى والتعدي على المصلين، تشكل انتهاكا صارخا لحرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين.

ولفت المجلس في الوقت نفسه، النظر إلى الدور الذي تمثله وصاية الهاشميين للمقدسات التي حافظت عليها وعلى هويتها رغم العديد من الضغوطات باعتبارها إرثا تاريخيا تحمله الهاشميون وسيبقون على العهد مقدمين فدائه الغالي والنفيس. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420225132921264768050

رئيس مجلس الاعيان يدين الاعتداءات على المسجد الاقصى والمصلين فيه

000_328D2Q7

فلسطين النيابية تطالب باستدعاء السفير الاسرائيلي

2

مجلس الأعيان يهنئ جلالة الملك بسلامته

420221371026592140183

قانونية النواب تنهي مناقشة معدل العقوبات

WhatsApp Image 2022-04-13 at 3.41.39 PM

سياحة النواب تطالب بحلول دائمة لقطاع نقل المشتقات النفطية

1649848037285

الفايز يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية

أخبار متعلقة
M63A0259

خارجية النواب تدين اقتحامات المتطرفين لباحات الأقصى

0L5A0245

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

0L5A0017

مجلس النواب يناقش اليوم قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون الانتخاب

WhatsApp Image 2022-03-27 at 1.53.39 PM

الدغمي يلتقي السفير القطري

0L5A6467

الشعب النيابية تبحث التعديلات على مشروع قانون الانتخاب

0L5A0411

قانون الانتخاب تحت القبة الاثنين المقبل