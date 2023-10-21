السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:37 م

مجلس النواب: الملك يجسد صوت الحكمة وعلى المجتمع الدولي مساندته لوقف الحرب

51849356671_o


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، ولذا كان يحذر مراراً وتكراراً بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.

وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم السبت، أن كلمة جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة، حملت مضامين ورسائل مهمة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، ما يستوجب إسناد جهود جلالة الملك الساعية إلى وقف العدوان على الأشقاء في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى الأهل في القطاع.

وأكد المجلس أن ما جاء في كلمة جلالة الملك يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين، في الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهي جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.

وتابع المجلس بالقول: في حين أن سياسة المحتل بنيت على الأمن بدل السلم، ما زال جلالة الملك ثابت الموقف وواضح الرؤية في الدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين، فلا يمكن الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، محرومون من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.

اضافة اعلان


وختم المجلس بالقول: إن مضامين كلمة جلالة الملك بالغة الوضوح وشديدة التحذير من سياسة الكيل بمكيالين، حين قال جلالته: "الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة بأن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وحياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين، وتطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، وتتوقف باختلاف الأعراق، وتتوقف باختلاف الأديان، هذه رسالة خطيرة جدا، وعواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين ستكون كارثية علينا جميعا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-19 at 2.44.22 PM

زيادين: نقف بكل الإمكانات لوقف العدوان الغاشم على غزة

77777777777777

مطالبة بإعادة التجنيد الإجباري في الاردن

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.42.32 PM

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

483989_6_1696163486

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.15.03 PM

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.52.32 PM

الصفدي والسفير الجزائري: مع فلسطين وشعبها حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-17 at 1.01.38 PM

المعايعة خلال لقائه السفير الأذري: جولة الملك الأوروبية تُشخص حجم المأساة في غزة

image (88)

الصفدي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

0L5A6467

مجلس النواب مهنئاً المعلمين: عقول عطاء وحملة رسالة نبيلة وبناء للأجيال

WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.34.33 PM

الصفدي والسفيرة الأميركية يؤكدان أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات

WhatsApp Image 2023-09-29 at 6.09.05 PM

الخلايلة: الأردن قطع شوطا كبيرًا في مسيرة الإصلاح الشامل

WhatsApp Image 2023-09-24 at 1.11.28 PM

الصفدي يلتقي وفداً من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني