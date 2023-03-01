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الأربعاء، 01-03-2023 11:36 ص

مجلس النواب: تعريب قيادة الجيش قرار تاريخي يبعث في النفوس على الفخر والمجد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش، تبعث النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد.

وأضاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، أن قرار تعريب قيادة الجيش، شكل تحولاً هاماً في المسار السياسي والعسكري الوطني، ليؤكد سيادتنا لنمضي في مسيرة البناء الوطني متسلحين بالعزم والارادة

وتالياً كلمة الصفدي:

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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على النبي الكريم

الزميلات والزملاء الكرام

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة والستون للقرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال لتعريب قيادة الجيش.

وهي ذكرى تبعث النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد، فقد شكل هذا القرار التاريخي تحولاً هاماً في المسار السياسي والعسكري الوطني، ليؤكد سيادتنا لنمضي في مسيرة البناء الوطني متسلحين بالعزم والارادة.

فكان جيشنا العربي حامي الحمى يدافع عن ثرى هذا الوطن في كل معارك الشرف والبطولة عن ثرى فلسطين، فسجل أروع قصص البطولة والفداء دفاعا عن شرف هذه الأمة، فكما قدم قوافل الشهداء في معارك الـ 48 كان يذود عن اسوار القدس في الـ 67 وكان يسطر قصص المجد في معركة الكرامة الخالدة. 

واليوم يسير بركب هذا الجيش الى معارج العُلا، القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، فليحفظ المولى سيد البلاد وولي عهده الأمين وأسود قواتنا المسلحة - الجيش العربي ونشامى الأمن العام وفرسان الحق في جهاز المخابرات عاملين ومتقاعدين.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 




 

 


 

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