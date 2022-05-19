الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مجلس النواب: داعمون لكل جهد ملكي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

#رسالة_الملك يتصدر مواقع التواصل في الأردن

مصدر حكومي: صرف رواتب الشهر الحالي في موعدها المحدد

صدور الإرادة الملكية بتقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته بالجريدة الرسمية

البلبيسي يكشف مدة صلاحية جرعات لقاح كورونا في الأردن

الملك يوافق على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة ويوجه رسالة للأردنيين

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

شاهد.. مواطنة تشتري خبزا في عمان .. وكانت الصدمة !

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

الخميس، 19-05-2022 10:28 م

مجلس النواب: داعمون لكل جهد ملكي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

5202212115620760344603


الوكيل الإخباري - أكد مجلس النواب وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وتمسكه بأبجديات الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية وتقوية الجبهة الداخلية، في هذه المرحلة للتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار الأردن.

اضافة اعلان


وشدد المجلس في بيان أصدره مساء اليوم على دعمه ومساندته لكل جهد يقوم به جلالة الملك للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وليبقى الأردن عنوانا للأمن والاستقرار ومنارة للخير والعطاء.


وقال رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي اننا نقف مع الشرعية الدستورية التي يمثلها جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين لافتاً الى أن رسالة جلالته إلى الأردنيين عنوانها استقرار الأردن الذي ينعم بمنجزات الأمن والأمان بتماسك الأردنيين ويقظة نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.


وأضاف الدغمي ان الرسالة رسخت النهج الملكي بالمصارحة والمكاشفة مع أبناء شعبه ووضعهم بتفاصيل ما حدث الامر الذي يجسد قوة الدولة وحكمة قيادتها وحزمها في التعامل مع هذه القضية.


وأشار الى ان الرسالة حملت العديد من القيم والمعاني التي تدل على حكمة وبعد نظر وإنسانية جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع قضية الفتنة والتي تجلت بأبهى صورها بالصفح والتجاوز والتسامح.


وشدد المجلس على ان الظروف المحيطة بنا تحتم علينا جميعا ان نلتف حول النظام وقيادته الشرعية فهو صمام الأمان مؤكداً ان الأردن بحكمة جلالته والتفاف الشعب حوله عصي على الاختراق وهو قادر على نزع الفتنة ووادها في مهدها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520221691043873017138

الدغمي: نقف مع الشرعية الدستورية

2202222121813343009980

العودات: قرار الملك يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون

w

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: منظومة الاستثمار في الأردن غير منهارة

3

الهواري: افتتاح مستشفى الطفيلة قريبا

1652875044813

الأميرة دانا فراس تلتقي لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان

434416_6_1649760063

العرموطي يسأل الحكومة حول نقص المواد الغذائية وأسعار الدجاج

أخبار متعلقة
520221691043873017138

الدغمي: نقف مع الشرعية الدستورية

2202222121813343009980

العودات: قرار الملك يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون

280423805_385523510283751_1903496621027155895_n

الدغمي يهنئ الملك والملكة بتسلمهما جائزة "الطريق إلى السلام"

0L5A6467

فلسطين النيابية: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين

1651687939251

نائب رئيس مجلس النواب يلتقي السفير السعودي

0L5A0427

النواب يشيد بجهود الملك في مواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى