مجلس النواب: سيبقى نشامى المنتخب الوطني مصدر فخر للأردنيين

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم قدموا خلال مشاركتهم الأولى في نهائيات كأس العالم صورة مشرقة عن الأردن، مشيدا بما أظهروه من عزيمة وإصرار وروح عالية طوال مشوارهم في البطولة.

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وقال القاضي: نفخر بجلالة الملك عبد الله الثاني، الرياضي الأول والداعم الأكبر لمسيرة الرياضة الأردنية، الذي أحاط المنتخب الوطني برعايته واهتمامه منذ انطلاق مشواره، وظل السند الحقيقي للنشامى في مختلف المحطات، مؤكدا بحضوره ومتابعته المستمرة إيمانه بقدرات أبناء الوطن على تحقيق الإنجازات ورفع راية الأردن في أكبر المحافل الدولية.