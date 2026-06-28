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مجلس النواب: سيبقى نشامى المنتخب الوطني مصدر فخر للأردنيين

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مجلس النواب
 
الأحد، 28-06-2026 12:14 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم قدموا خلال مشاركتهم الأولى في نهائيات كأس العالم صورة مشرقة عن الأردن، مشيدا بما أظهروه من عزيمة وإصرار وروح عالية طوال مشوارهم في البطولة.

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وقال القاضي: نفخر بجلالة الملك عبد الله الثاني، الرياضي الأول والداعم الأكبر لمسيرة الرياضة الأردنية، الذي أحاط المنتخب الوطني برعايته واهتمامه منذ انطلاق مشواره، وظل السند الحقيقي للنشامى في مختلف المحطات، مؤكدا بحضوره ومتابعته المستمرة إيمانه بقدرات أبناء الوطن على تحقيق الإنجازات ورفع راية الأردن في أكبر المحافل الدولية.


وأضاف إن سمو الأمير الحسين، ولي العهد، كان حاضرا إلى جانب النشامى، داعما ومحفزا ومؤازرا لهم في كل خطوة، مواصلا نهج جلالة الملك في رعاية الشباب والرياضة وترسيخ قيم العزيمة والعمل بروح الفريق.

 
 


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