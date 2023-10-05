مجلس النواب مهنئاً المعلمين: عقول عطاء وحملة رسالة نبيلة وبناء للأجيال

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باليوم العالمي للمعلمين، مؤكداً اعتزاز مجلس النواب بعطاء المعلمين ودورهم في مسيرة البناء الوطني عبر ما يقدمونه من خدمات جليلة ومقدرة في العملية التعليمية والتربوية.

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وقال الصفدي: إن المعلمات والمعلمين على امتداد مساحة الوطن الغالي، كانوا عبر السنوات حملة رسالة نبيلة في بناء الأجيال ونقل المعرفة، وكانوا وسيبقون محط رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، والذي يرى فيهم أساس نهضة المجتمع والمستقبل، وتنشئة الجيل ووضعه على طريق المستقبل المتميز.



وختم الصفدي بالقول: تحية الفخر بالمعلم في يومه العالمي، وهو يحمل راية العلم والتربية، سراجاً للهدى والمعرفة، وساعداً للتنمية والعطاء، مواصلاً مسيرة البناء لتكون الأجيال أكثر تسلحاً بالعلم والقدرات.