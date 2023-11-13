الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2024

الأزهر يطالب "بمحاكمة الكيان الصهيوني".. ويوجه رسالة للعالم

الملك: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

الخارجية: إجلاء 69 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

مجلس النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

بقذائف الياسين 105 .. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية

"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي

القسام : استهدفنا 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول بإدانة تبريرات المتطرف بن غفير لقتل المدنيين الفلسطينيين

عاجل

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

الإثنين، 13-11-2023 04:17 م

مجلس النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

0L5A0427


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس سيقوم بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي في مستهل جلسة النواب الاثنين، أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث جلالة الملكة رانيا العبد الله الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

الصفدي يدعو اللجنة القانونية مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

1699811646965

مالية النواب تحيل بعض استيضاحات ديوان المحاسبة الخاصة بسلطة العقبة للفساد

1699802361848

"التربية النيابية" تناقش تطوير المناهج الدراسية

1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية

WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.17.47 PM

التمديد 6 أشهر للموظفين العاملين على حساب صندوق التعويضات البيئية

1699785341300

الفايز: نستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

أخبار متعلقة
1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.15.03 PM

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

WhatsApp Image 2023-10-18 at 10.45.12 AM

الصفدي: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وجرائمه ومجازره في غزة

WhatsApp Image 2023-10-17 at 1.01.38 PM

المعايعة خلال لقائه السفير الأذري: جولة الملك الأوروبية تُشخص حجم المأساة في غزة

0L5A6467

مجلس النواب: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين قسرا

WhatsApp Image 2023-10-15 at 1.33.35 PM

مبادرة من أعضاء مجلس النواب باقتطاعات مالية من مخصصاتهم لصالح غزة