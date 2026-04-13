الإثنين 2026-04-13 08:50 ص

مجلس النواب ولجانه يناقشون الاثنين مشاريع قوانين وقضايا عدة

جلسة تشريعية لمجلس النواب
جلسة تشريعية لمجلس النواب
 
الإثنين، 13-04-2026 06:33 ص
الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين، الاثنين، عددا من القضايا والتشريعات المدرجة على جدول أعماله.اضافة اعلان


ويتضمن جدول الأعمال، قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026.

كما يناقش المجلس، كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (444) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، والمعاد من مجلس الأعيان.

وتبحث لجنة التربية والتعليم جاهزية الوزارة لامتحان الثانوية العامة، ومناقشة إمكانية التخفيف من بعض المواد، إلى جانب النظر في أثر نظام النجاح والرسوب على خريجي الطب البشري خلال جائحة كورونا.

كما تجتمع اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) بعد الجلسة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، فيما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.
 
 


