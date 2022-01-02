مجلس النواب: وليمة الدغمي للنواب على نفقته الخاصة - صور

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام مجلس النواب عبدالرحيم الواكد أن دعوة الوليمة التي وجهها رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي لعدد من النواب كانت على نفقته الخاصة، مشددا على أن المجلس لا يتحمل أي نفقات خاصة للسادة النواب.



وأبدى الواكد استهجانه لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن مجلس النواب تحمل نفقات الوليمة، مؤكدا أن المجلس يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من اختلق هذه الرواية التي لا تمت للحقيقة بصلة.



وكان الدغمي وجه أكثر من دعوة لغالبية أعضاء المجلس خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقريب وجهات النظر النيابية وحل المشاكل التي شهدتها الجلسة الماضية.

اضافة اعلان



