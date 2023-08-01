مجلس النواب يبحث الأربعاء مشروع "الجرائم الإلكترونية" المعاد من الأعيان

الوكيل الإخباري - تعقد يوم غد الأربعاء، جلسة لمجلس النواب، تتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان.

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وأعيد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الأعيان بإجراء تعديلات عليه.



وعدل مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ"السجن أو الغرامة أو كليهما" بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة "اغتيال الشخصية" لتصبح (5-20) ألف دينار.



وسيكون مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، على جدول أعمال مجلس النواب.



وأقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات.

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