مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اليوم

الوكيل الاخباري - يبدأ مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

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وبحسب جدول أعمال المجلس، فإن الجلسة المتوقع أن تبدأ عند الساعة 10:30 صباحا، تتضمن مناقشة "قرار اللجنة المالية رقم (2) تاريخ 5 /2 /2023 والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023". إضافة إلى مناقشة مشروع القانون مع أعضاء مجلس النواب.



والتصويت على مشروع القانون "فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب" على ما ذكر المجلس، الذي تحدث عن "التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها" خلال الجلسة.



وبدأت اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة منذ أن أحال مجلس النواب هذا المشروع إلى لجنته في 9 كانون الثاني/يناير الماضي.

والأحد الماضي، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، إن اللجنة لم تتمكن تخفيض النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة.



وطالب السليحات، خلال مؤتمر صحفي، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في موازنة 2024 لمواجهة ارتفاع الأسعار المتتالي.



وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بإجراء مناقلة بقيمة 25 مليون دينار لصالح صندوق دعم الطالب، وأوصت بإجراء دراسات للشركات المملوكة للحكومة وخاصة شركات مجموعة المناطق الحرة والتنموية.