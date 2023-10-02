مجلس النواب يتبنى مبادرة وطنية للحد من إطلاق العيارات النارية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح وصولا للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.

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حديث الصفدي جاء لدى تبني المجلس اليوم الاثنين حملة "بالفرح مش بالرصاص" التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان، بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات، والنواب، فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، وضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد أبو صعيليك.



وشدد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على أمن المجتمع، وتطبيق القانون بكل حزم على مرتكبي هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.



وتطالب حملة "بالفرح مش بالرصاص" التي وقع عليها 4 آلاف شخص بتفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.