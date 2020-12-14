مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري - سلم رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الاثنين، رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.

اضافة اعلان



وقال حداد، في وقت سابق، إنه سيتم تسليم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 إلى رئيسي مجلسي النواب والأعيان، وفقا للسياق القانوني، ومن ثم إلى رئيس الوزراء ومختلف الجهات ذات العلاقة.



وأكد حداد، أن ذلك يأتي استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، الذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يبسط فيه ملاحظاته، وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة، أو كلما طلب منه مجلس النواب.



وأشار حداد، إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 والمؤلف من نحو 500 صفحة لا يعكس كامل الجهد لكوادر الديوان، كونه يتضمن القضايا غير المصوبة مع الجهات الخاضعة لرقابته، نتيجة عدم استرداد المال العام، الذي تم صرفه بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة، أو متابعة البعض الآخر من خلال لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة، واتخاذ الإجراءات التصويبية لمعالجتها.



