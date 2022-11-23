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الأربعاء، 23-11-2022 01:37 م

مجلس النواب يتوافق على اختيار أعضاء لجان بالتزكية - أسماء

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الوكيل الإخباري - توافق مجلس النواب على اختيار أعضاء سبعة لجان (القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والإعلام، والصحة، والعمل) بـ "التزكية".اضافة اعلان


وضمت اللجنة القانونية كل من؛ محمد الهلالات، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، عارف السعايدة، فايز بصبوص، رائد السميرات، محمد جرادات، زينب البدول، حابس الشبيب، عماد العدوان، سليمان القلاب.

فيما ضمت اللجنة المالية كل من؛ نمر السليحات، ضرار الحراسيس، سالم الضمور، خالد البستنجي، ناجح العدوان، أسماء الرواحنة، يسار الخصاونة، عمر النبر، أيوب خميس، نضال الحياري، ومحمد السعودي.

بينما ضمت لجنة الاقتصاد والاستثمار كل من؛ سالم الضمور، وعبيد ياسين، وأيمن المدانات، ومحمد المحارمة، وسليمان أبو يحيى، وهايل عياش، وعبد الرحمن العوايشة، وعمر النبر، وعدنان مشوقة، وخالد البستنجي، واندريه حواري.

في حين ضمت لجنة الشؤون الخارجية كل من؛ ميرزا بولاد، مجدي اليعقوب، ومجحم الصقور، ودينا البشير، وراشد الشوحة، وعيد النعيمات، وخلدون حينا، وسلامة البلوي، ضرار الداوود، ويحيى عبيدات، وجعفر ربابعة.

بينما ضمت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة كل من؛ يسار الخصاونة، وعمر الزيود، وينال فريحات، وتوفيق المراعية، وسالم العمري، وفواز الزعبي، وفايزة عضيبات، وعمر العياصرة، وهيثم الزيادين، وماجد الرواشدة، وعطا ابداح.

وتوافق المجلس أيضا على اختيار أعضاء لجنة الصحة والبيئة على النحو التالي؛ فريد حداد، وفراس القضاة، ومحمد الخلايلة، وتيسير كريشان، أحمد العشا، وهايل عياش، وصفاء المومني، وأحمد السراحنة، ومحمد العبابنة، وهادية السرحان، وأيمن المدانات.

وتوافق المجلس على أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان على النحو التالي؛ تمام الرياطي، يزن الشديفات، عبد السلام الخضير، رمزي العجارمة، عمر العياصرة، امال الشقران، عبد المحسيري، محمد الشطناوي، سالم العمري، نواف الخوالدة، عطا ابداح.

 




 

 


 

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