مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

أ- اللجنة القانونية.
ب- اللجنة الماليـة.
ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.
د- لجنة الشؤون الخارجية.
هـ- اللجنة الإدارية.
و-لجنة التربية والتعليم.
ز-لجنة الشباب والرياضة والثقافة.
ح- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
ط- لجنة الصحة والغذاء.
ي- لجنة الزراعة والمياه.
ك- لجنة البيئة والمناخ.
ل-لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
م-لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
ن-لجنة الخدمات العامة والنقل.
س- لجنة السياحة والآثار.
ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.
ق- لجنة الريف والبادية.
ر- لجنة فلسطين.
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