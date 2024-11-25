مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

الوكيل الإخباري - توافق مجلس النواب الـ20، اليوم الاثنين، على تشكيل لجانه الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة دائمة.

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ويتألف مجلس النواب كل من اللجان التالية:



أ- اللجنة القانونية.

ب- اللجنة الماليـة.

ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.

د- لجنة الشؤون الخارجية.

هـ- اللجنة الإدارية.

و‌-لجنة التربية والتعليم.

ز‌-لجنة الشباب والرياضة والثقافة.

ح‌- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

ط- لجنة الصحة والغذاء.

ي- لجنة الزراعة والمياه.

ك- لجنة البيئة والمناخ.

ل‌-لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

م‌-لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

ن‌-لجنة الخدمات العامة والنقل.

س- لجنة السياحة والآثار.

ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

ق‌- لجنة الريف والبادية.

ر- لجنة فلسطين.