مجلس النواب يثمن التوجيهات الملكية بتجميد الضريبة على الكاز

الوكيل الإخباري - أكد مجلس النواب تثمينه ووقوفه خلف التوجيهات الملكية السامية تجاه كل ما من شأنه تخفيف أعباء الحياة المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن الملك دوماً ينتصر لأبناء شعبه ولذا جاءت توجيهاته السامية للحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، إن جلالة الملك ينحاز دوماً إلى أبناء شعبه، وقد جاءت التوجيهات الملكية في ظل ظروف صعبة يعاني منها المواطن، وهو قرار سينعكس بآثار إيجابية سيلمسها ذوي الدخل المحدود وسيسهم في تخفيف الأعباء على أبناء شعبنا العزيز.



وأضاف الصفدي: ليست المرة الأولى التي ينتصر فيها جلالة الملك لأبناء شعبه، فهو الحريص دوماً على متابعة أوضاعهم عن قرب، فكان باستمرار يتفقد هموم وتطلعات المواطنين عبر زياراته الميدانية المختلفة.



وقال إن التوجيهات الملكية تحفزنا في السلطات كافة إلى أن يكون الميدان والعمل بإخلاص هاجس لنا جميعاً، فالعمل الميداني وتفقد أحوال المواطنين هو المعيار الحقيقي لتقييم المسؤول والذي وجد بالأساس لخدمة الناس، وهو السبيل الأمثل لإيصال هموم وتطلعات المواطن ومعالجة الاختلالات وتصويب المسارات.