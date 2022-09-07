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الأربعاء، 07-09-2022 02:32 م

مجلس النواب يثمن الدعم الهنغاري للأردن بشأن اللاجئين

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي والوفد البرلماني الهنغاري برئاسة نائب رئيس البرلمان الهنغاري ستيفان باكاب اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

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وأشاد الدغمي، بحضور السفير الهنغاري في عمان بطبيعة وأواصر العلاقات المميزة التي تجمع الأردن بهنغاريا، مشيرا إلى أنها جاءت نتاجا لمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع قيادتي البلدين الصديقين.


وأكد أهمية العمل البرلماني المشترك باعتباره معززا للنهوض بواقع العلاقات الثنائية ما ينعكس إيجابا على تقريب وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.


فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لدى استكماله لقاء الوفد الضيف عمق العلاقات بين الأردن وهنغاريا على مختلف الصعد.


وأشاد الصفدي بالمواقف السياسية الهنغارية الداعمة للأردن في العديد من المناسبات والمحافل الدولية، خصوصا المتعلقة بدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وثمن الدعم الهنغاري الموصول للأردن بشأن اللاجئين، مقدراً بالوقت نفسه موقف البرلمان الهنغاري بهذا الصدد وجهوده المثمرة تجاه النهوض بمستوى العلاقات البرلمانية التي تجمع البرلمانيين الصديقين.


وأشار إلى مسيرة الإصلاحات السياسية التي قام بها الأردن بقيادته الهاشمية، لافتاً إلى أنها هيأت البيئة المناسبة لحياة سياسية صحية تنهض بواقع المشاركة السياسية.


وأكد ضرورة زيادة آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين لا سيما بقطاعات الزراعة والمياه والتعليم العالي.


وفيما يتعلق بالتعليم العالي، دعا الصفدي الوفد الضيف للعمل على زيادة المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعات الهنغارية البالغة 400 منحة، مشيرا إلى أن الأردن بحاجة لتعزيز العديد من الاختصاصات النوعية بما يعود نفعا على تطور الأردن في عدد من القطاعات، منوها بذات الوقت أن المؤسسات العلمية الأردنية تثق بالمستوى العالي للجامعات والمعاهد الهنغارية.


وبالشأن الزراعي بين الصفدي أن تحقيق الأمن الغذائي بات ضرورة عالمية ملحة ما يتطلب التوجه نحو الدول المتقدمة بهذا المجال كهنغاريا التي تعد من الدول الرائدة التي استطاعت تحقيق قفزات نوعية بهذا الجانب.


كما دعا إلى تفعيل التشبيك الناجع بين برلماني البلدين الصديقين عبر تعزيز قنوات التواصل بين اللجان النيابية في كلا البرلمانين.


من جانبه، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين واصفا إياها بالتاريخية القابلة للبناء في عديد من المجالات و على مختلف الصعد.


وأكد أهمية تعزيز قنوات الدبلوماسية البرلمانية التي من شأنها تقريب الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا بذات الوقت عن تقديره للمواقف الهنغارية الداعمة للأردن خصوصا المتعلقة بالوصاية الهاشمية وباللاجئين.


وعرض حينا موجزا لأهم عناوين الإصلاحات السياسية التي أنجزها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أنها ستنهض بواقع الحياة السياسية في الأردن.


بدوره، ثمن باكاب الدور الذي يمثله الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الساحتين الإقليمية والدولية.


ولفت إلى أن الأردن يحظى باحترام وتقدير هنغارية ما انعكس إيجابا على طبيعة العلاقات المتبادلة التي أفرزت عددا من الاتفاقيات الثنائية الناهضة بالمجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.


وأكد دعم بلاده لجهود الأردن إزاء عدد من الملفات، مشددا على أن بلاده معنية بتطوير وتنمية علاقاتها مع المملكة في المجالات المختلفة لا سيما البرلمانية منها.

 




 

 


 

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