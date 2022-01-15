مجلس النواب يحسم قراره بحادثة المشاجرة الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب، في جلسته المنوي عقدها الاثنين المقبل، قرار اللجنة القانونية النيابية 13/1/2022 المتعلق بالمشاجرة النيابية التي وقعت مؤخرا خلال مناقشة التعديلات الدستورية.

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كما يتضمن جدول أعمال الجلسة السابعة، كتاب دولة رئيس مجلس الأعيان رقم (55) تاريخ 13/01/2022 والمتضمن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 (والمعاد من مجلس الأعيان).





ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية، فيما تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى هو الآخر على النواب: اندريه حواري، أحمد السراحنة، شادي فريج، فادي العدوان، عبدالرحمن العوايشة، وائل رزوق.

وقررت اللجنة القانونية النيابية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.



وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي ضمت كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان، ستبدأ بالاستماع للأطراف المشتكى عليهم.

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية، قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.



وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.



