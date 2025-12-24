الأربعاء 2025-12-24 10:15 ص

مجلس النواب يحيل اليوم تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة

الوكيل الإخباري-  يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يحيل المجلس التقرير، إلى اللجنة المختصة.

وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية.
 
 


